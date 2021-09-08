الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم الأربعاء، عن تدشين برنامج البحر الأحمر للتدريب التقني، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، لإعداد الشباب السعودي وتدريبهم على المسارات التدريبية اللازمة للعمل في مشروع البحر الأحمر.

رابط التسجيل:

وأوضحت الشركة، أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: http://ms.spr.ly/6012XzSR0

مشروع البحر الأحمر:

يذكر أن مشروع البحر الأحمر هو مشروع سعودي سياحي تم الإعلان عنه في يوم 31 يوليو 2017 من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 34 ألف كيلو متر مربع، ويتضمن أكثر من 90 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه، ولا يحتاج الزوار إلى تأشيرة دخول سعودية؛ حيث إن الأنظمة المطبقة في المشروع تختلف عن أنظمة المملكة العربية السعودية، في فبراير 2019، بدأ العمل على المرحلة الأولى للمشروع، والتي تختص بتجهيز البنية التحتية والأساسية لإنشاء المشروع، مثل بناء سكن العمال وشق الطرق المؤقتة واللازمة لمواصلة العمل.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقًا توفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخرًا، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام. حيث حصل مشروع البحر الأحمر على معدّل 84 من أصل 100 نقطة في تقييم التصنيف العالمي المرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الذي أجراه مؤشر الاستدامة العقارية العالمي (GRESB).

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