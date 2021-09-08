شكرا لقرائتكم خبر الفيصل يدشن الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الفيصل «نطلق اليوم الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، بعد أن حقق في دورته السابقة نجاحات تعزز الارتقاء بمنظومة الخدمات في مختلف القطاعات، في وقت تخطو فيه المملكة خطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، وبهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين، بما وصلت إليه بلادنا من تميز في هذا الجانب الحيوي، بعد أن تبوأت بحسب تقرير التنافسية الرقمية المرتبة الثانية عالميا بين دول العشرين، ويعكس ما وصلنا إليه من تقدم وتفوق في العالم الرقمي، ويؤكد على قدرة الإنسان السعودي على مواكبة التطور في مختلف المجالات».
وأضاف «أن مواصلة ملتقى مكة الثقافي أعماله للعام الثاني على التوالي، يؤكد عزمنا على المضي قدما في عالم التقنية ومواكبة تحولاته وتسخيرها لخدمة البشرية، وأن نكرس الأعمال والجهود لأن تكون منطقة مكة المكرمة ذكية تعتمد على التقنية وتسخرها لخدمة السكان والزوار».
عقب ذلك، أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» مبادرات سفراء التقنية وتهدف لتبني 200 موظف ليكونوا سفراء للتقنية في العالم الرقمي في جهاتهم الحكومية في مجالات رقمية تخصصية كعلوم البيانات.
من جهتها أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن مبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار عن تبني 20 مشروعا بحثيا لتطبيقات العالم الرقمي ودعمها بمبلغ مليوني ريال، فيما تشارك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بمبادرة تحدي كاوست للريادة والابتكار في الحج والعمرة.
وينظم البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات تحدي البحث التقني، ويشارك فيه 1400 مشروع وتبلغ قيمة الجوائز نحو 270 ألف ريال، بالإضافة لدعم كل فريق بحثي يصل إلى 60 ألف ريال، إضافة إلى مبادرة تمويل نمو التقنية بمبالغ تصل إلى 15 مليونا تستهدف تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من مبادرات الاتصالات وتقنية المعلومات لملتقى مكة:
- افتتاح مركز لريادة الأعمال والابتكار مع غرفة مكة
- تحديات رقمية مع وادي مكة في جامعة أم القرى
- افتتاح مركزين للتطبيقات والبرمجيات يوفران 100 وظيفة لأبناء المنطقة
- تخصيص 150 مقعدا في معسكرات التقنية المنتهية بالتوظيف لأبناء المنطقة
- سفراء تقنيات المستقبل يستهدف 500 متدرب من المنطقة
- معسكرات Launch المنتهية بتوظيف 150 متدربا
- البرنامج المتخصص في العمل الحر بمشاركة 200 متخصص
- إقامة معسكرين تعليميين، ترفيهي وتقني من سن الـ6 إلى 12 سنة
- قوافل المستقبل ومشروع معمل الريادة والابتكار
- التحديات الرقمية في تقنية الذكاء الاصطناعي
- مركز تطبيق سلة لتقنية المعلومات، يؤمن 50 وظيفة
- مركز تطبيق شركة ثقة، يؤمن 50 وظيفة
- توزيع 10 آلاف جهاز وشريحة بيانات لذوي الدخل المحدود
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يدشن الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.