الفيصل يدشن الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي تحت عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» الذي يأتي استمرارا لموضوع الملتقى في الدورة الماضية، لتعزيز الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنيات المعلومات..

وقال الفيصل «نطلق اليوم الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، بعد أن حقق في دورته السابقة نجاحات تعزز الارتقاء بمنظومة الخدمات في مختلف القطاعات، في وقت تخطو فيه المملكة خطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، وبهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين، بما وصلت إليه بلادنا من تميز في هذا الجانب الحيوي، بعد أن تبوأت بحسب تقرير التنافسية الرقمية المرتبة الثانية عالميا بين دول العشرين، ويعكس ما وصلنا إليه من تقدم وتفوق في العالم الرقمي، ويؤكد على قدرة الإنسان السعودي على مواكبة التطور في مختلف المجالات».

وأضاف «أن مواصلة ملتقى مكة الثقافي أعماله للعام الثاني على التوالي، يؤكد عزمنا على المضي قدما في عالم التقنية ومواكبة تحولاته وتسخيرها لخدمة البشرية، وأن نكرس الأعمال والجهود لأن تكون منطقة مكة المكرمة ذكية تعتمد على التقنية وتسخرها لخدمة السكان والزوار».

عقب ذلك، أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» مبادرات سفراء التقنية وتهدف لتبني 200 موظف ليكونوا سفراء للتقنية في العالم الرقمي في جهاتهم الحكومية في مجالات رقمية تخصصية كعلوم البيانات.

من جهتها أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن مبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار عن تبني 20 مشروعا بحثيا لتطبيقات العالم الرقمي ودعمها بمبلغ مليوني ريال، فيما تشارك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بمبادرة تحدي كاوست للريادة والابتكار في الحج والعمرة.

وينظم البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات تحدي البحث التقني، ويشارك فيه 1400 مشروع وتبلغ قيمة الجوائز نحو 270 ألف ريال، بالإضافة لدعم كل فريق بحثي يصل إلى 60 ألف ريال، إضافة إلى مبادرة تمويل نمو التقنية بمبالغ تصل إلى 15 مليونا تستهدف تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من مبادرات الاتصالات وتقنية المعلومات لملتقى مكة:

