شكرا لقرائتكم خبر نائب وزير الدفاع يتفقد قيادة القوات الجوية ويشيد بجاهزيتها القتالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، القاضية بالوقوف على الجاهزية القتالية لأفرع القوات المسلحة، وقف نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أمس، على جاهزية القوات الجوية الملكية السعودية، خلال زيارة تفقدية لمقر قيادتها في الرياض.

وكان في استقبال نائب وزير الدفاع لدى وصوله مقر قيادة القوات الجوية، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر، كما تشرف مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق الأزيمع وكبار ضباط القوات الجوية بالسلام على نائب وزير الدفاع.

وخلال الزيارة أشاد الأمير خالد بن سلمان بالجاهزية العالية للقوات الجوية الملكية السعودية، وما تحظى به مقاتلاتها الدفاعية والهجومية ومنظومة المراقبة الجوية وطائرات التزود بالوقود من تجهيزات عالية المستوى؛ لتعزيز أدوارها في حماية الوطن ومكتسباته، والحفاظ على أمن وسلامة المملكة وصيانة أراضيها تجاه مختلف التحديات ومواجهة جميع التهديدات.

وفي ختام الزيارة دون كلمة في سجل الزيارات، ثم تسلم هدية تذكارية من قائد القوات الجوية والتقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة.