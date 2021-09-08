شكرا لقرائتكم خبر إيقاف 4 أشخاص أشعلوا النار في مكان بالسودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مخالفين لنظام البيئة، وهما مواطنان ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة بمنطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق الإجراءات

النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى 3000 ريال.

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.