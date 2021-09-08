«بيئة مكة» تناقش إجراءات منع دخول الآفات النباتية

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وأكد الغامدي أهمية التعاون والتكامل لتطبيق جميع الإجراءات النظامية للحد من دخول الآفات النباتية والأمراض الحيوانية المعدية، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال شحن الإرساليات الحيوانية والنباتية إلا بعد إذن استيراد مسبق، مشيرا إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت آلية جديدة لتطبيق شروط وضوابط استيراد الخضراوات والفواكه.
وأفاد بأن الوزارة اعتمدت الآلية الخاصة بنظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نص على عدم السماح لأية شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص الاستيراد وشهادة صحة نباتية صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر، إضافة إلى اللائحة التنفيذية في المملكة لنظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تنص على الجهة التي ترغب في استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية، تتطلب إذن استيراد التقدم بطلبها إلى السلطات المختصة.
أهداف ضوابط استيراد الخضراوات والفواكه
- دعم استدامة الإنتاج المحلي.
- ضبط الجودة.
- حماية الثروة النباتية.
- استمرار تدفق الخضراوات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي.
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