ضبط مقيمين سرقا مقتنيات شخصية من داخل مركبتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة نجران على مقيمين من الجنسية اليمنية سرقا مقتنيات ومتعلقات شخصية من داخل مركبتين. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد عبدالله العشوي، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لقضايا الاعتداء على الأموال والممتلكات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلقات شخصية من داخل مركبتين، وجرى إيقافهما واستعادة المسروقات، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



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