تحجيم البيانات وقياس قدرتها الرقمية والعضوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تترددت على مسامعنا مسميات لوحدات قياس البيانات مثل الميجابايت والجيجابايت. ولكن في الآونة الأخيرة تزايدت أحجام البيانات وظهرت وحدات جديدة لقياس بيانات يفوق حجمها الكوادريليون. وفي هذا الصدد جمع استديو Information Is Beautiful التابع لـ BBC Future وحدات قياس البيانات في رسم بياني يوضح القدرات التخزينية الرقمية والعضوية لكل منها. ميجابايت 1 ميجابايت = نحو 1000 كيلوبايت الحجم: 256 ميجابايت اسم الشيء: كندل الوصف: الجيل الأول 0.004 ميجابايت كمبيوتر Apple I أول جهاز كمبيوتر من أبل عام 1976 0.7 شريط كاسيت صوتي 90 دقيقة 0.2 مستند وورد صفحة واحدة 1 كتاب الكتروني الحجم المتوسط 1.5 3.5 انش قرص فلوبي دسك 5 ويليام شكسبير كامل أعماله 9 أسطوانة بلو راي ثانية واحدة بجودة HDTV 20 10آلاف ورقة نحو 20 رواية 66 جينوم البعوض الحمض النووي لبعوض الملاريا جيجابايت 1 جيجابايت = نحو 1000 ميجابايت 32 جيجابايت ايفون 5 السعة التخزينية 0.7 سي دي 80 دقيقة 1.5 خلايا جسم الإنسان كل الحمض النووي 2.3 دقيقة تصوير واحدة بكاميرا تقنية 4K 7 ويكيبيديا جميع المقالات الحالية بدون سجلات التعديل 128 أسطوانة بلو راي السعة التخزينية القصوى 778 فيلم The Hobbit بجودة سينمائية 4K عالية تيرابايت 1 تيرابايت = نحو 1,000,000 ميجابايت (مليون) 274 تيرابايت فيبس بوك كل الصور ومقاطع الفيديو المرفوعة يوميا في عام 2012 1 مليون رواية 500 مليون صفحة 1 متوسط سعة قرص صلب 1.3 الدماغ البشري سعة الذاكرة الوظيفية 10 مكتبة الكونجرس الأمريكية كل المجموعات المطبوعة 20000 قوقل البيانات المعالجة في اليوم عام 2008 42 موقع أمازون حجم قاعدة البيانات 47 أذن الإنسان الحمض النووي في الخلايا الشعيرية الصوتية بيتابايت 1 بيتابايت = 1,000,000,000 ميجابايت (مليار) 2400 بيتابايت خلايا جلد الإنسان المتساقطة في شهر واحد 6 أكبر أرشيف لبيانات المناخ في العالم الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي 40 تيتان (حاسوب فائق) السعة التخزينية 47.4 المكالمات الهاتفية المكالمات التي أجريت في اليوم الواحد حول العالم عام 2002 اكسابايت 1 اكسابايت = 1,000,000,000,000 ميجابايت (تريليون) 330 اكسابايت حركة المرور على الإنترنت لعام 2011 0.2 كل المواد المطبوعة على الكرة الأرضية 0.2 عين الإنسان حجم الضوء الذي تستقبله شبكية العين 0.27 كل البرامج التلفزيونية بما فيها الإعادة في عام 2002 زيتابايت 1 زيتابايت = 1,000,000,000,000,000 ميجابايت (كوادريليون) 30 زيتابايت كل البيانات حول العالم المتوقعة لعام 2019 0.01 يوتيوب الساعات المنقضية على يوتيوب في عام 2012 0.05 الخلايا العصبية في دماغ الإنسان يوتابايت 1 يوتابايت = 1,000,000,000,000,000,000 ميجا بايت (كوينتليون) 10000 يوتابايت كل الميكروبات على الكرة الأرضية 0.09 كل الخلايا في جسم الإنسان 0.04 كل الكلمات المنطوقة

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