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تحجيم البيانات وقياس قدرتها الرقمية والعضوية

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- بواسطة أيمن الوشواش - تترددت على مسامعنا مسميات لوحدات قياس البيانات مثل الميجابايت والجيجابايت. ولكن في الآونة الأخيرة تزايدت أحجام البيانات وظهرت وحدات جديدة لقياس بيانات يفوق حجمها الكوادريليون.

وفي هذا الصدد جمع استديو Information Is Beautiful التابع لـ BBC Future وحدات قياس البيانات في رسم بياني يوضح القدرات التخزينية الرقمية والعضوية لكل منها.

ميجابايت 1 ميجابايت = نحو 1000 كيلوبايت

الحجم: 256 ميجابايت

اسم الشيء: كندل

الوصف: الجيل الأول

0.004 ميجابايت

كمبيوتر Apple I

أول جهاز كمبيوتر من أبل عام 1976

0.7

شريط كاسيت صوتي

90 دقيقة

0.2

مستند وورد

صفحة واحدة

1

كتاب الكتروني

الحجم المتوسط

1.5

3.5 انش قرص فلوبي دسك

5

ويليام شكسبير

كامل أعماله

9

أسطوانة بلو راي

ثانية واحدة بجودة HDTV

20

10آلاف ورقة

نحو 20 رواية

66

جينوم البعوض

الحمض النووي لبعوض الملاريا

جيجابايت 1 جيجابايت = نحو 1000 ميجابايت

32 جيجابايت

ايفون 5

السعة التخزينية

0.7

سي دي

80 دقيقة

1.5

خلايا جسم الإنسان

كل الحمض النووي

2.3

دقيقة تصوير واحدة بكاميرا تقنية 4K

7

ويكيبيديا

جميع المقالات الحالية بدون سجلات التعديل

128

أسطوانة بلو راي

السعة التخزينية القصوى

778

فيلم The Hobbit

بجودة سينمائية 4K عالية

تيرابايت 1 تيرابايت = نحو 1,000,000 ميجابايت (مليون)

274 تيرابايت

فيبس بوك

كل الصور ومقاطع الفيديو المرفوعة يوميا في عام 2012

1

مليون رواية

500 مليون صفحة

1

متوسط سعة قرص صلب

1.3

الدماغ البشري

سعة الذاكرة الوظيفية

10

مكتبة الكونجرس الأمريكية

كل المجموعات المطبوعة

20000

قوقل

البيانات المعالجة في اليوم عام 2008

42

موقع أمازون

حجم قاعدة البيانات

47

أذن الإنسان

الحمض النووي في الخلايا الشعيرية الصوتية

بيتابايت 1 بيتابايت = 1,000,000,000 ميجابايت (مليار)

2400 بيتابايت

خلايا جلد الإنسان المتساقطة في شهر واحد

6

أكبر أرشيف لبيانات المناخ في العالم

الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي

40

تيتان (حاسوب فائق)

السعة التخزينية

47.4

المكالمات الهاتفية

المكالمات التي أجريت في اليوم الواحد حول العالم عام 2002

اكسابايت 1 اكسابايت = 1,000,000,000,000 ميجابايت (تريليون)

330 اكسابايت

حركة المرور على الإنترنت لعام 2011

0.2

كل المواد المطبوعة على الكرة الأرضية

0.2

عين الإنسان

حجم الضوء الذي تستقبله شبكية العين

0.27

كل البرامج التلفزيونية بما فيها الإعادة في عام 2002

زيتابايت 1 زيتابايت = 1,000,000,000,000,000 ميجابايت (كوادريليون)

30 زيتابايت

كل البيانات حول العالم المتوقعة لعام 2019

0.01

يوتيوب

الساعات المنقضية على يوتيوب في عام 2012

0.05

الخلايا العصبية في دماغ الإنسان

يوتابايت 1 يوتابايت = 1,000,000,000,000,000,000 ميجا بايت (كوينتليون)

10000 يوتابايت

كل الميكروبات على الكرة الأرضية

0.09

كل الخلايا في جسم الإنسان

0.04

كل الكلمات المنطوقة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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