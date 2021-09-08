تحجيم البيانات وقياس قدرتها الرقمية والعضوية

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وفي هذا الصدد جمع استديو Information Is Beautiful التابع لـ BBC Future وحدات قياس البيانات في رسم بياني يوضح القدرات التخزينية الرقمية والعضوية لكل منها.
ميجابايت 1 ميجابايت = نحو 1000 كيلوبايت
الحجم: 256 ميجابايت
اسم الشيء: كندل
الوصف: الجيل الأول
0.004 ميجابايت
كمبيوتر Apple I
أول جهاز كمبيوتر من أبل عام 1976
0.7
شريط كاسيت صوتي
90 دقيقة
0.2
مستند وورد
صفحة واحدة
1
كتاب الكتروني
الحجم المتوسط
1.5
3.5 انش قرص فلوبي دسك
5
ويليام شكسبير
كامل أعماله
9
أسطوانة بلو راي
ثانية واحدة بجودة HDTV
20
10آلاف ورقة
نحو 20 رواية
66
جينوم البعوض
الحمض النووي لبعوض الملاريا
جيجابايت 1 جيجابايت = نحو 1000 ميجابايت
32 جيجابايت
ايفون 5
السعة التخزينية
0.7
سي دي
80 دقيقة
1.5
خلايا جسم الإنسان
كل الحمض النووي
2.3
دقيقة تصوير واحدة بكاميرا تقنية 4K
7
ويكيبيديا
جميع المقالات الحالية بدون سجلات التعديل
128
أسطوانة بلو راي
السعة التخزينية القصوى
778
فيلم The Hobbit
بجودة سينمائية 4K عالية
تيرابايت 1 تيرابايت = نحو 1,000,000 ميجابايت (مليون)
274 تيرابايت
فيبس بوك
كل الصور ومقاطع الفيديو المرفوعة يوميا في عام 2012
1
مليون رواية
500 مليون صفحة
1
متوسط سعة قرص صلب
1.3
الدماغ البشري
سعة الذاكرة الوظيفية
10
مكتبة الكونجرس الأمريكية
كل المجموعات المطبوعة
20000
قوقل
البيانات المعالجة في اليوم عام 2008
42
موقع أمازون
حجم قاعدة البيانات
47
أذن الإنسان
الحمض النووي في الخلايا الشعيرية الصوتية
بيتابايت 1 بيتابايت = 1,000,000,000 ميجابايت (مليار)
2400 بيتابايت
خلايا جلد الإنسان المتساقطة في شهر واحد
6
أكبر أرشيف لبيانات المناخ في العالم
الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي
40
تيتان (حاسوب فائق)
السعة التخزينية
47.4
المكالمات الهاتفية
المكالمات التي أجريت في اليوم الواحد حول العالم عام 2002
اكسابايت 1 اكسابايت = 1,000,000,000,000 ميجابايت (تريليون)
330 اكسابايت
حركة المرور على الإنترنت لعام 2011
0.2
كل المواد المطبوعة على الكرة الأرضية
0.2
عين الإنسان
حجم الضوء الذي تستقبله شبكية العين
0.27
كل البرامج التلفزيونية بما فيها الإعادة في عام 2002
زيتابايت 1 زيتابايت = 1,000,000,000,000,000 ميجابايت (كوادريليون)
30 زيتابايت
كل البيانات حول العالم المتوقعة لعام 2019
0.01
يوتيوب
الساعات المنقضية على يوتيوب في عام 2012
0.05
الخلايا العصبية في دماغ الإنسان
يوتابايت 1 يوتابايت = 1,000,000,000,000,000,000 ميجا بايت (كوينتليون)
10000 يوتابايت
كل الميكروبات على الكرة الأرضية
0.09
كل الخلايا في جسم الإنسان
0.04
كل الكلمات المنطوقة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.