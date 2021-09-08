اخبار السعوديه

ضربات موجعة.. مقاتلات التحالف تدمّر قواعد صاروخية وغرف عمليات للحوثيين بتعز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد بن مسعود - الدمام - مقتل عدد من قيادات الميليشيا وخبراء إيرانيين

قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم "الأربعاء"، بغارات لطيران التحالف العربي على مواقع الميليشيات شرق محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر، أن مقاتلات التحالف استهدفت بعشر غارات القاعدة الجوية للميليشيات في جبل أومان، و15 قاعدة صاروخية في جبل العلا ومفرق الشرمان ومحيط مطار تعز وقاعدة طارق الجوية ومعسكر للتدريب والتحشيد في مدينة الصالح شرق المدينة.

وبيّن "البحر" أن الغارات استهدفت بدقة عالية أهدافًا للميليشيات، ودمرت مراكز تخطيط وعمليات وغرفة لإدارة المعارك والضربات الصاروخية، ويرجح مقتل خبراء إيرانيين في جبل أومان وقاعدة طارق الجوية.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة بينها قيادات كبيرة وميدانية، وتدمير عربات ودبابات وأطقم عسكرية.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 08:49 PM

مقتل عدد من قيادات الميليشيا وخبراء إيرانيين

ضربات موجعة.. مقاتلات التحالف تدمّر قواعد صاروخية وغرف عمليات للحوثيين بتعز
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم "الأربعاء"، بغارات لطيران التحالف العربي على مواقع الميليشيات شرق محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر، أن مقاتلات التحالف استهدفت بعشر غارات القاعدة الجوية للميليشيات في جبل أومان، و15 قاعدة صاروخية في جبل العلا ومفرق الشرمان ومحيط مطار تعز وقاعدة طارق الجوية ومعسكر للتدريب والتحشيد في مدينة الصالح شرق المدينة.

وبيّن "البحر" أن الغارات استهدفت بدقة عالية أهدافًا للميليشيات، ودمرت مراكز تخطيط وعمليات وغرفة لإدارة المعارك والضربات الصاروخية، ويرجح مقتل خبراء إيرانيين في جبل أومان وقاعدة طارق الجوية.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة بينها قيادات كبيرة وميدانية، وتدمير عربات ودبابات وأطقم عسكرية.

الكلمات المفتاحية
425e7f4ed4.jpg

، ضربات موجعة.. مقاتلات التحالف تدمّر قواعد صاروخية وغرف عمليات للحوثيين بتعز ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر ضربات موجعة.. مقاتلات التحالف تدمّر قواعد صاروخية وغرف عمليات للحوثيين بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا