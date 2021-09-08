، ضربات موجعة.. مقاتلات التحالف تدمّر قواعد صاروخية وغرف عمليات للحوثيين بتعز ،

محمد بن مسعود - الدمام - مقتل عدد من قيادات الميليشيا وخبراء إيرانيين

قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم "الأربعاء"، بغارات لطيران التحالف العربي على مواقع الميليشيات شرق محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر، أن مقاتلات التحالف استهدفت بعشر غارات القاعدة الجوية للميليشيات في جبل أومان، و15 قاعدة صاروخية في جبل العلا ومفرق الشرمان ومحيط مطار تعز وقاعدة طارق الجوية ومعسكر للتدريب والتحشيد في مدينة الصالح شرق المدينة.

وبيّن "البحر" أن الغارات استهدفت بدقة عالية أهدافًا للميليشيات، ودمرت مراكز تخطيط وعمليات وغرفة لإدارة المعارك والضربات الصاروخية، ويرجح مقتل خبراء إيرانيين في جبل أومان وقاعدة طارق الجوية.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة بينها قيادات كبيرة وميدانية، وتدمير عربات ودبابات وأطقم عسكرية.