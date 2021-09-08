، وزير الخارجية يجدد وقوف السعودية بجانب أفغانستان خلال هذه المرحلة ،

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شارك اليوم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الاجتماع الوزاري الافتراضي حول أفغانستان، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وأعرب وزير الخارجية في بداية كلمته عن أحر التعازي لشعب أفغانستان وأُسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الأحداث المؤسفة في مطار كابول.
وجدد وقوف السعودية إلى جانب شعب أفغانستان خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخهم، مؤكدًا دعم السعودية للشعب الأفغاني والخيارات التي يتخذها فيما يتعلق بمستقبل بلادهم بعيدًا عن التدخل الخارجي.
وأوضح سمو وزير الخارجية أن السعودية تأمل أن تعمل حركة طالبان وجميع الأطراف الأفغانية على حفظ السلام والأمن، وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وأن يكون تشكيل حكومة تصريف الأعمال خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن والاستقرار، ونبذ العنف والتطرف، وبناء مستقبل مشرق يتماشى مع هذه التطلعات.
وأكد سمو الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية تولي أهمية قصوى لدعم السبل التي يمكن لأفغانستان من خلالها التغلب على تحدياتها الحالية.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 08:47 PM
شارك في الاجتماع الوزاري الافتراضي حولها عبر الاتصال المرئيوزير الخارجية يجدد وقوف السعودية بجانب أفغانستان خلال هذه المرحلة
شارك اليوم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الاجتماع الوزاري الافتراضي حول أفغانستان، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وأعرب وزير الخارجية في بداية كلمته عن أحر التعازي لشعب أفغانستان وأُسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الأحداث المؤسفة في مطار كابول.
وجدد وقوف السعودية إلى جانب شعب أفغانستان خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخهم، مؤكدًا دعم السعودية للشعب الأفغاني والخيارات التي يتخذها فيما يتعلق بمستقبل بلادهم بعيدًا عن التدخل الخارجي.
وأوضح سمو وزير الخارجية أن السعودية تأمل أن تعمل حركة طالبان وجميع الأطراف الأفغانية على حفظ السلام والأمن، وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وأن يكون تشكيل حكومة تصريف الأعمال خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن والاستقرار، ونبذ العنف والتطرف، وبناء مستقبل مشرق يتماشى مع هذه التطلعات.
وأكد سمو الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية تولي أهمية قصوى لدعم السبل التي يمكن لأفغانستان من خلالها التغلب على تحدياتها الحالية.
، وزير الخارجية يجدد وقوف السعودية بجانب أفغانستان خلال هذه المرحلة ،
المصدر : الخليج 365
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