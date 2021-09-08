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شن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء هجومًا واسعًا على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.
وبيَّن مصدر عسكري أن الهجوم أسفر عن دحر ميليشيا الحوثي من مواقع عدة، كانت تتحصن فيها، وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وأضاف المصدر بأن الجيش الوطني والمقاومة استعادا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر من الميليشيا الإرهابية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأوضح أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات لميليشيا الحوثي، وكبدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 4 عربات، وقتل جميع مَن كانوا على متنها.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 08:33 PM
مقاتلات التحالف دمَّرت 4 آليات عسكرية للميليشيابهجوم واسع.. الجيش اليمني ينتزع مواقع من الحوثيين غرب مأرب
شن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء هجومًا واسعًا على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.
وبيَّن مصدر عسكري أن الهجوم أسفر عن دحر ميليشيا الحوثي من مواقع عدة، كانت تتحصن فيها، وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وأضاف المصدر بأن الجيش الوطني والمقاومة استعادا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر من الميليشيا الإرهابية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأوضح أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات لميليشيا الحوثي، وكبدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 4 عربات، وقتل جميع مَن كانوا على متنها.
، بهجوم واسع.. الجيش اليمني ينتزع مواقع من الحوثيين غرب مأرب ،
المصدر : الخليج 365
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