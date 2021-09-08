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الرياض.. "أمن الطرق" تنبه من رياح وأتربة متوقعة في 5 محافظات

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محمد بن مسعود - الدمام - تحدّ من مستوى الرؤية الأفقية ويتوجب أخذ الحيطة والحذر

‬دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي بعض الطرق بعدة محافظات في منطقة الرياض، لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ نظراً لما قد تشهده من رياح نشطة تصحبها أتربة مثارة قد تحد من مستوى الرؤية الأفقية في الطريق.

وشملت الطرق محافظات: الدرعية، والدوادمي، والزلفي، والمجمعة، والمزاحمية، ورماح، وشقراء، وعفيف، حيث من المحتمل أن تشهد المنطقة الحالة، وعلى الجميع أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 07:55 PM

تحدّ من مستوى الرؤية الأفقية ويتوجب أخذ الحيطة والحذر

الرياض.. "أمن الطرق" تنبه من رياح وأتربة متوقعة في 5 محافظات
فهد الغبيوي

‬دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي بعض الطرق بعدة محافظات في منطقة الرياض، لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ نظراً لما قد تشهده من رياح نشطة تصحبها أتربة مثارة قد تحد من مستوى الرؤية الأفقية في الطريق.

وشملت الطرق محافظات: الدرعية، والدوادمي، والزلفي، والمجمعة، والمزاحمية، ورماح، وشقراء، وعفيف، حيث من المحتمل أن تشهد المنطقة الحالة، وعلى الجميع أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

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، الرياض.. "أمن الطرق" تنبه من رياح وأتربة متوقعة في 5 محافظات ،
المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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