شكرا لمتابعة خبر عن متحدثة التعليم توضح أرقام التعليم الافتراضي بعد أسبوعين من بدء العام الدراسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت ابتسام الشهري، متحدثة التعليم العام، أن منصة "مدرستي" واحدة من أفضل 4 منصات عالمية للتعليم الإلكتروني، مشيرة إلى أن العمل فيها هذا العام استمرار للنجاحات التي حصلت خلال العام الماضي.

وعن نجاح منصة "مدرستي" قالت "ابتسام": "الطلاب أصبحوا جزء من يومهم الدراسي يستطيع الطالب استكمال أداء الواجبات والتفاعل مع المعلمين وزملائه والإطلاع على الكثير من المصادر داخل المنصة"، وفقًا لما جاء بـ "العربية".

وأضافت: "هذه السنة من أفضل التحديثات بها إضافة المقررات المعيارية الإلكترونية وهذه المقررات تتيح للطالب والطالبة الوصول لها أي وقت تتناسب مع يومهم الدراسي وهذا سيعزز لهم الدافعية للتعلم".

وتابعت: "المنصة تتيح للمعلم وولي الأمر الإطلاع على مستوى الطالب ومرحلة رياض الأطفال تم إتاحة منصة "روضتي" هذا العام لهم، وهناك مركز البيانات والدعم يتم مراقبة الأنظمة والشبكات وعمل المنصة منذ بدء اليوم الدراسي".

وفيما يتعلق بأرقام التعليم الافتراضي بعد أسبوعين من بدء العام الدراسي، أضافت: "هناك ما يقرب من 5 ملايين طالب وطالبة الذي دخلوا على المنصة بينما عدد الاستفسارات التي تم تصعيدها لمركز البيانات ما يقارب من 2000 استفسار وهذا العدد يدل على وجود خبرة لمواجهة التحديات التي تواجهم على المنصة".