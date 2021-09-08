شكرا لمتابعة خبر عن ترقية 378 من أعضاء النيابة العامة بأمر ملكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة.

وأوضح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي بالترقيات، يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين للنيابة العامة، وتعزيز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، وفاعلية الشأن الوظيفي لأعضائها للقيام بالواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل.

ودعا النائب العام، منسوبي النيابة العامة، لمضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم، كما سأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة.