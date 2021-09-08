شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أهداف تسعى جمعية السينما لتحقيقها في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قرارا بالموافقة على تسجيل جمعية السينما، كأول جمعية أهلية متخصصة في تاريخ المملكة، تعنى بقطاع صناعة الأفلام، برئاسة هناء العمير.

وذكرت "هناء العمير" أن الجمعية تسعى إلي إثراء المحتوى المعرفي والثقافي في مجال السينما، ونشر الثقافة السينمائية بين الجمهور.

وأضافت أن الجمعية تستهدف أيضا تطوير قدرات العاملين في قطاع الأفلام، كما ستُعقد مؤتمر صحفي لاحقا للكشف عن استراتيجية الجمعية.

ولفتت إلى أن الجمعية مفتوحة لجميع السينمائيين، مؤكدة أنه سيكون هناك نظام كامل لعضوية الجمعية سيعلن عنه لاحقا.