شكرا لمتابعة خبر عن مستشار أسري: لا يصح للشخص المدمن الزواج ليس لخطورته على الزوجة فقط "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المستشار الأسري مسفر المالكي، أنه لا يصح للشخص المدمن الزواج في الأساس ليس فقط لخطورته على الزوجة ولكن لخطورته عليه هو نفسه.

وأوضح مسفر المالكي خلال برنامج "سيدتي":"لا ننصح شخص مدمن أو متعاطى المخدرات بالزواج ليس للضرر على الزوجة فقط ولكن الضرر على نفسه أيضا".

ولفت:" من المفترض إذا اكتشفت الأسرة أنا عندها ابن متعاطي للمخدرات يفترض أن توقف هذا الأمر بإحالته للمراكز المتخصصة ومصحات العلاج".

وتابع:" يجب أن يأخذ الشخص المتعاطي البرنامج العلاجي حتى لا يتفشى هذا المرض في الأسرة وكي لا يتأثر الشخص نفسه".