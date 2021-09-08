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مستشار أسري: لا يصح للشخص المدمن الزواج ليس لخطورته على الزوجة فقط "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المستشار الأسري مسفر المالكي، أنه لا يصح للشخص المدمن الزواج في الأساس ليس فقط لخطورته على الزوجة ولكن لخطورته عليه هو نفسه.

وأوضح مسفر المالكي خلال برنامج "سيدتي":"لا ننصح شخص مدمن أو متعاطى المخدرات بالزواج ليس للضرر على الزوجة فقط ولكن الضرر على نفسه أيضا".

ولفت:" من المفترض إذا اكتشفت الأسرة أنا عندها ابن متعاطي للمخدرات يفترض أن توقف هذا الأمر بإحالته للمراكز المتخصصة ومصحات العلاج".

وتابع:" يجب أن يأخذ الشخص المتعاطي البرنامج العلاجي حتى لا يتفشى هذا المرض في الأسرة وكي لا يتأثر الشخص نفسه".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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