شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. لحظة إيقاف وافد أجنبي تحرش بفتاة داخل مول بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

تمكن حارس أمن من إيقاف وافد أجنبي حاول الهرب بعدما تحرش بفتاة أثناء وجودها داخل أحد المولات التجارية.

وأظهر مقطع فيديو متداول رد فعل حارس الأمن عند رؤيته للمتحرش، حيث قام برمي كرسي عليه لعرقلة هروبه.

وأسفر ذلك عن سقوط المتحرش على الأرض، وقام الحارس بمعاونة زميله على إحكام قبضتهما عليه، فيما أكد متداولوا المقطع أن الواقعة حدثت في حائل، مشيدين بتصرف الحارس وزميله.