اخبار السعوديه

بالفيديو .. لحظة إيقاف وافد أجنبي تحرش بفتاة داخل مول بحائل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. لحظة إيقاف وافد أجنبي تحرش بفتاة داخل مول بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

تمكن حارس أمن من إيقاف وافد أجنبي حاول الهرب بعدما تحرش بفتاة أثناء وجودها داخل أحد المولات التجارية.

وأظهر مقطع فيديو متداول رد فعل حارس الأمن عند رؤيته للمتحرش، حيث قام برمي كرسي عليه لعرقلة هروبه.

وأسفر ذلك عن سقوط المتحرش على الأرض، وقام الحارس بمعاونة زميله على إحكام قبضتهما عليه، فيما أكد متداولوا المقطع أن الواقعة حدثت في حائل، مشيدين بتصرف الحارس وزميله.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا