شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. "أم ناصر" الحايلية تروي حكاية عيشها مع أغنامها 15 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يوسف الحميد (صدى):

تحدثت السيدة السعودية "أم ناصر" عن قصة كفاحها وعيشها مع أغنامها لمدة 15 عامًا فهم يمثلون لهم مصدر رزقها بعد وفاة زوجها.

وقالت "أم ناصر" عن حبها للأغنام: "كأنهن عيالي وبخاف عليها وادفيهن وإذا كان البرد شديد اجيب دفاية واسوي لهم غرفة واحطهم جواها عشان يدفوا وأربيهم تربية لا تتوقعون وأتابعهم باستمرار ودارسة حياتهم دراسة"، وفقًا لقناة "الإخبارية".

وتابعت: "أصبحت الأب والأم لأولادي بعد وفاة زوجي وأصبحت الأغنام مصدر رزقي من السمن واللبن والزبد وأغناني ذلك عن كل شئ وأصرف منها على أولادي وأبيع وييسرت الأمور ولم أحتاج شيئًا من أحد".