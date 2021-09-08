كيف تحصل على تمويل بـ300 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية؟

الرياض - محمد عبدالله - حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط ومتطلبات الحصول على تمويل المنشآت الناشئة بحد أقصى 300 ألف ريال.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن منتج تمويل المنشآت الناشئة يقدم تمويل للمواطنين والمواطنات الراغبين بشق طريق النجاح نحو الاستقلال الذاتي من خلال امتلاك مشاريعهم الخاصة بالتعاون مع عدة شركاء.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن شروط الحصول على تمويل المنشآت الناشئة تتمثل فيما يلي:

-أن يكون المستفيد سعودي/ة الجنسية.

-لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 55 عامًا.

-أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمستفيد بالحصول على التمويل.

-لا يتجاوز مبلغ التعثر المالي في السجل الائتماني للمستفيد عن 15 ألفًا على ألا يتجاوز التعثر 90 يومًا بناءً على التقرير الائتماني باستثناء فواتير الخدمات.

ومن الشروط الفنية الخاصة بتمويل المنشآت الناشئة: أن يكون المشروع جديدًا، وألا تقل نسبة الضمان عن 100% من مبلغ التمويل، ويجب أن يتم التفرغ الوظيفي للمتقدم، وذلك قبل توقيع عقد التمويل​، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وألا يقل المؤهل عن شهادة الثانوية العامة على شريطة أجتياز دورة التدريب من أحد الجهات الشريكة المعتمدة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

ألية الحصول على التمويل

وتبدأ رحلة طالب التمويل باستقبال طلب التمويل إلكترونيًّا، والتأكد من انطباق الشروط العامة، ثم التأكد من انطباق الشروط الفنية، ثم اجتياز المقابلة الشخصية، ومن ثم فحص الوضع الائتماني لطالب التمويل، ثم الانتقال إلى المراحل المتقدمة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية فإن المستفيد يقدم –مقابل التمويل– ما يكفي من الضمانات التالية لحفظ حقوق البنك مثل: رهن عقار غير السكن الخاص، أو رهن ممتلكات أخرى، أو كفيل غرم وأداء، أو ضمان مالي.

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