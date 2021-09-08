للأمهات.. أبرز 5 أسئلة عن برنامج دعم قرة من صندوق هدف

الرياض - محمد عبدالله - أوضح صندوق التنمية البشرية«هدف» إجاباته عن أبرز 5 أسئلة عن برنامج قرة لدعم ضيافات الأطفال للمرأة العاملة تتعلق بالشروط وبقيمة الدعم المادي وبألية الدعم.

شروط برنامج قرة

وأوضح صندوق هدف، عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج قرة، أن الالتحاق بالبرنامج يتطلب أن تكون المرأة سعودية الجنسية وتعمل بالقطاع الخاص ومسجلة في التأمينات الاجتماعية.

وبحسب برنامج قرة، يجب ألا يتجاوز أجر المرأة السعودية المسجل في التأمينات الاجتماعية 8000 ريال، ولا يتجاوز عمر الطفل 6 سنوات، وفقًا لصندوق هدف.

قيمة دعم برنامج قرة

وقال برنامج قرة إن صندوق هدف يسهم بتغطية جزء من تكلفة رسوم تسجيل طفلين بإحدى المراكز المسجلة في بوابة قرة وذلك بحد أقصى 800 ريال شهريًّا للطفل الواحد لمدة أربع سنوات تتناقص تدريجيًّا.

في السنة الأولى يكون الدعم 800 ريال، وفي السنة الثانية يصبح 600 ريال، وفي السنة الثالثة يصبح 500 ريال، وفي السنة الرابعة يكون 400 ريال.

وأوضح صندوق هدف أن يتم إلغاء طلب الحجز بشكل تلقائي في حالتين وهم: في حال عدم قبول المركز لطلب الحجز خلال ٧٢ ساعة، وفي حال عدم إكمال المستفيد دفع المبلغ المستقطع خلال ٢٤ ساعة.

وأوضح الصندوق أن مبلغ خدمة قرة شامل لضريبة القيمة المضافة في حال خضوع المنشأة للضريبة حسب نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي (رقم م/113) بتاريخ 2/11/1438هـ.

وأكد صندوق هدف أن مدة الدعم أربع سنوات فقط للمستفيدة الواحدة، تحتسب منذ أول حجز مدعوم للمستفيدة.

ألية دعم برنامج قرة

وأوضح صندوق هدف أن تسجيل الأمهات في برنامج دعم قرة يتطلب القيام بالخطوات التالية:

1-البدء في التسجيل عن طريق البوابة الوطنية للعمل (طاقات)

2-التقديم من خلال صفحة برنامج «قرة» في بوابة «طاقات».

3-سيقوم «هدف» بعد ذلك بالتحقق من أهلية المرشحة واستيفائها لشروط الاستفادة من البرنامج.

4-بعد الحصول على إشعار أهليتك عبر البريد الإلكتروني، الذهاب إلى بوابة قرّة.

5-التسجيل في بوابة قرة والتأكد من إكمال البيانات المطلوبة.

6-إدخال رقم الهوية في صفحة الدعم في لوحة التحكم.

7-تحديد الاطفال للدعم.

8-التأكد من ارفاق المستندات المطلوبة (صورة من شهادات ميلاد الأطفال) وتحديد الأطفال المراد شملهم بالدعم والضغط على زر (حفظ الاختيارات وإرسالها لفريق قرة للمراجعة).

9-سيقوم فريق قرة بعد ذلك بالتحقق من أهلية الطفل واستيفائه الشروط.

10-يمكنك تصفح قائمة المراكز واختيار احدى المراكز التي تحمل شعار هدف.

11-يتم الحجز بشكل شهري و يمكنك بدء الخدمة في أي يوم من أيام الشهر على أن يكون الحجز لدى مركز معتمد.

12-بعد حجزك للخدمة وقبول المركز لطلبك، سيتم تأكيد حجزك بعد دفع المبلغ المستقطع عن طريق البوابة (خلال مدة لا تزيد على ٢٤ ساعة من وقت قبول المركز للحجز) وإشعارك عبر البريد الإلكتروني ورسالة نصية بأن حجزك المدعوم مؤكد.

13-يجب إعادة الخطوات ابتداء من الخطوة رقم (١٠) للحصول على دعم الشهر الذي يليه.

يذكر أن برنامج «قرة» هو مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لدعم وتمكين المرأة العاملة من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيها، وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها، عبر تسجيلهم في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

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