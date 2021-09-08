«الصحة»: متحورات كورونا سريعة الانتشار.. وننصح بجرعتي اللقاح للوقاية منها

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، إن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مؤكدة أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها.

وأهابت وزارة الصحة، بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وفي السياق نفسه، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (119) حالة مؤكدة وتعافي (188) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2387) حالة منها (589) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (545624) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (534639) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (7)حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8598) حالة.

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