الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 38.6 مليون

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 38.6 مليون، مشيرة إلى أن 16 مليون شخص تلقوا جرعتين.

وقالت وزارة الصحة، إن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مؤكدة أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها.

وأهابت وزارة الصحة، بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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