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بخطوتين عبر «أبشر».. طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية عن طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات.

وقال الحساب الرسمي للمنصة على تويتر، إن الخدمة تمكنك بكل سهولة من الإطلاع على تفاصيل تأمين سياراتك.

وأكد أن طريقة الوصول للخدمة بتسجيل الدخول في منصة أبشر والكتابة بمحرك البحث للانتقال السريع (الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات).

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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