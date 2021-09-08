بخطوتين عبر «أبشر».. طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

الرياض - محمد عبدالله - كشفت منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية عن طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات.

وقال الحساب الرسمي للمنصة على تويتر، إن الخدمة تمكنك بكل سهولة من الإطلاع على تفاصيل تأمين سياراتك.

وأكد أن طريقة الوصول للخدمة بتسجيل الدخول في منصة أبشر والكتابة بمحرك البحث للانتقال السريع (الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات).

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