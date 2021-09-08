بالفيديو.. استشاري: «النظارة الشمسية المقلدة» قد تتسبب في مرض مميت

الرياض - محمد عبدالله - أكد استشاري جراحة الشبكية الدكتور عادل العقيلي، أن لبس النظارة الشمسية المقلدة يعد أحد أسباب "سرطان الجلد".

وأضاف العقيلي -وفقًا لـ"الإخبارية"-: "أن سرطان الجلد، يحصل نتيجة التعرض المتكرر لأشعة الشمس، وهذا يؤكد أن كبر حجم النظارة يقي المناطق المحيطة بالعين ويكون سببًا للوقاية من هذه المشاكل".

وقال: "إن الوقاية لا تكون فقط للكبار، ولذلك أنصح الجميع والآباء مثلما هم حريصون على شراء النظارة الشمسية لأنفسهم، أن يشتروها أيضًا لأطفالهم الصغار؛ لأنهم معرضون للشمس طوال فترة حياتهم".

وتابع الدكتور عادل العقيلي بأن "الوقاية يجب أن تكون دائمة ولا ترتبط بفترة محددة. مضيفاً أن ارتداء الطفل للنظارة دليل على اهتمام الأم والأب".

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