هل فحص الإدمان قبل الزواج يقلل نسب الطلاق؟ استشاري يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكد المستشار الأسري د. مسفر المالكي أن إدراج فحص الإدمان ضمن فحوصات الزواج أصبح شيئًا مهمًا لتفادي مشاكل ما بعد الزواج والتي قد تؤدي إلى الطلاق.

وقال المالكي، لـ"برنامج سيدتي"، المذاع على "روتانا خليجية"، إن هذه الفحوصات ما قبل الزواج أو مرحلة الخطوبة شيء إيجابي وأنا أتفق مع هذا الإجراء، لأننا شاهدنا في الآونة الأخيرة مواقف كثيرة وإساءات كثيرة وتصرفات خطيرة ضد الزوجة، وذلك نتيجة عدم فهم الطرف الآخر لشريك الحياة.

وأضاف "هناك سوء فهم لدى البعض أن فحص الزواج قد يكون له سلبيات على الأسرة أو الزوج وهذا غير صحيح، بل إذن هذا الفحص يعزز ويقوي العلاقة الزوجية، ويعطي مبدأ الثقة بين الزوجين، وهذا شيء أؤيده بقوة وأتمنى أن يتم هذا الإجراء.

وعن مقولة "أن الزواج قسمة ونصيب" أكد أن كل شيء في هذه الدنيا بتوفيق وقدر الله، ولكن هناك معايير وأسس صنفها العلماء والباحثين في هذا المجال يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من الزوج والزوجة قبل الزواج، ومن ضمن هذه المعايير المعيار الديني، ويجب أن يكون هناك توافق بين الزوجين وكذلك المعيار الاقتصادي حتى لا يكون هناك خلاف على المشاكل المادية بعد الزواج.

وتابع د. مسفر المالكي "هناك أيضا التعليم يجب أن يكون التعليم متقارب، ولا يكون هناك فارق كبير بين الزوجين حتى لا يكون هناك صدام، كذلك المستوى الثقافي يفضل أن يكون متقارب".

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