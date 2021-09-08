أعراض كوفيد طويل الأمد.. أخصائية توضح دور العلاج الطبيعي في إعادة التأهيل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت أخصائية العلاج الطبيعي الدكتورة هدى المبارك عن أعراض كوفيد 19 طويلة الأمد.

وقالت أخصائية العلاج الطبيعي لـ"الإخبارية" إن كوفيد طويل الأمد هو استمرار أعراض فيروس كورونا لمدة تتجاوز ال 4 أسابيع وتستمر حتى 21 أسبوع، تختلف الأعراض من شخص إلى آخر.

وأضافت: "هناك دراسات تؤكد أن حالة من أصل كل 10 حالات تصاب بكوفيد طويل الأمد".

وأوضحت الدكتورة هدى المبارك أن كوفيد 19 مرض طويل الأمد مرض خطير، قائلة: "يعد كوفيد طويل الأمد مرضًا متعدد الأجهزة؛ لأنه إلى الأن قد سجل 200 عرض من الأعراض المختلفة التي تؤثر في الجسم وتتراوح ما بين الشدة والسكون، ودور العلاج في هذه الحالات هو أن نجلس مع الشخص المصاب ونضع له استراتيجية علاجية تعتمد على أعراضه وكيفية تجاوزه لها والتدرج فيها".

وأوضح الدكتور محمد تكروني مشرف العلاج الطبيعي للمرضى المنومين أن أعراض كوفيد 19 تختلف من شخص لآخر من حيث معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم وكفاءة الرئتين أو حتى المشاكل العضلية أو العضوية المصاحبة لهذا المرض.

وأشار "التركوني" إلى أهمية العلاج الطبيعي في تلك الحالات قائلاً: لذلك يضع اخصائي العلاج الطبيعي الخطة العلاجية والتمارين المناسبة لكل مريض بناءً على حالة المريض.

وأضاف: وأود أن أنصح كل المصابين والمتعافيين من هذا المرض بأهمية اتباع النصائح التي أُعطيت لهم من قِبل الفريق الطبي على الأطباء وجميع الممارسين الصحيين تحفيز المرضى باتباع تلك النصائح ومعرفة أهمية متابعة التمارين العلاجية الموضوعة لهم واستمرار ادئها في المنزل أو حتى في أقسام العلاج الطبيعي المؤهلة لذلك.

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