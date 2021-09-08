«التحالف» يدمر 15 منصة صاروخية للحوثي شرق تعز.. ومسؤول يرجح مقتل خبراء إيرانيين

الرياض - محمد عبدالله - قتل وأصيب العشرات من عناصر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران فجر اليوم بغارات لطيران التحالف على مواقع المليشيات شرق محافظة تعز.

وقال الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مقاتلات التحالف استهدفت بعشر غارات القاعدة الجوية للمليشيات في جبل أومان و15 قاعدة صاروخية في جبل العلا ومفرق الشرمان ومحيط مطار تعز وقاعدة طارق الجوية ومعسكر للتدريب والتحشيد في مدينة الصالح شرق المدينة.

وأكد أن الغارات استهدفت بدقة عالية أهدافا للمليشيات ودمرت مراكز تخطيط وعمليات وغرفة لإدارة المعارك والضربات الصاروخية، مرجحًا مقتل خبراء إيرانيين في جبل أومان وقاعدة طارق الجوية.

وقال البحر إن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة بينها قيادات كبيرة وميدانية وتدمير عربات ودبابات وأطقم عسكرية.

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