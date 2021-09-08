طيران ناس تعلن تسيير رحلات إلى دبي.. بدءًا من الخميس

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، الأربعاء، عن تسيير رحلات يومية إلى دبي ابتداءً من الخميس 9 سبتمبر، بعد السماح للمواطنين السفر إلى الإمارات العربية المتحدة.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت الثلاثاء، إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارًا من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء 1 صفر 1443 هـ الموافق 8 سبتمبر 2021 م، من الإمارات، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية الأرجنتين، والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها.

وأكد المصدر على أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.

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