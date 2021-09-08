اعتماد تشغيل أول مركز معتمد للخلوع الولادية بالمملكة في المدينة

الرياض - محمد عبدالله - نجحت مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الطبية عضو تجمع المدينة المنورة الصحي في الحصول على اعتماد لتشغيل أول مركز معتمد للخلوع الولادية بالمملكة من فئة (أ) من ضمن المراكز الموجودة بالمملكة الآن، وذلك بعد حصولها على شهادة اجتياز عملية التقييم التي أجرتها اللجنة المختصة في تطبيق المعايير المعتمدة من وزارة الصحة.

وبيّن تجمع المدينة المنورة الصحي بأن هذا المركز يأتي ضمن المراكز المتخصصة التي يسعى التجمع إلى توفيرها بهدف تسهيل حصول المستفيدين على الخدمة، وذلك امتدادًا للجهود التي تُبذَل من أجل توفير الرعاية الصحية بمنطقة المدينة المنورة ولتكون مرجعية علمية لبقية المناطق.

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