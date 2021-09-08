4 خطوات فعالة في علاج جفاف العين عند الأطفال بالمنزل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري طب وجراحة عيون الأطفال الدكتور أيمن لطفي، أنه مع كثرة استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية زادت الشكوى من جفاف العين، مبينًا لـ” متابعات الخليج 365 ” أن هناك 4 خطوات يمكن من خلالها علاج مشكلة جفاف العين عند الأطفال في المنزل.

علاج جفاف العين بقطرات الدموع:

ولفت إلى أن هذه الخطوات هي:

جعل الطفل يأخذ فترات راحة بين حين وآخر عند مشاهدته التلفاز أو الجوال أو أي جهاز حاسوبي، وذلك لضمان عدم تعرض عينيه لجفاف أكثر.

نصح الطفل بالرمش عدة مرات، سواء كان يشاهد التلفاز أو يستخدم الحاسب الآلي.

استخدام قطرات الدموع الاصطناعية، إذا تم ملاحظة أن الطفل يحك عينيه كثيرًا خلال اليوم، وهذه القطرات يمكن وصفها من الصيدلي مباشرة، ولا تشكل أي مضاعفات.

السماح للأطفال بعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية أكثر من ساعتين يوميًا، حفاظًا على سلامة نظرهم.

قلة إنتاج الدموع:

وأشار إلى أن جفاف العين ينتج عن قلة الدموع، إذ تحدث هذه الحالة عن توقف القنوات الدمعية عن إنتاج كميات كافية من الدموع والمسؤولة عن حماية القرنية والملتحمة، مما يسبب التهاب في القرنية أو الملتحمة والذي يتسبب في جفاف العين عن الأطفال، وأهم الأعراض التي تحدث هي حرقة متكررة في العين، الشعور بالحكة أو الرغبة المتكررة في حكة العين، كما يشعر الطفل بثقل في العين، والشعور الدائم بإرهاق متكرر في العين مع عدم القدرة على التركيز.

نصائح لتجنب الجفاف:

ونصح الدكتور لطفي لتجنب جفاف العين بالابتعاد عن أماكن التراب الجاف والتيارات المحملة بالدخان والظروف الجوية المتغيرة، كذلك ينصح بتجنب توجيه أجهزة التكييف أو مجففات الشعر بشكل مباشر نحو العين، فقد يتسبب ذلك في التهاب القرنية حتى تصل الحالة إلى جفاف العين، كذلك ينصح بتخفيض شاشة الكمبيوتر لمن يعمل على أجهزة الكمبيوتر لفترات طويلة، استخدام مرطبات للجو.

شارك الخبر