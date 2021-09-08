7 نصائح صحية تجنبك الإفراط في الأكل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

اعتبرت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة رانية وليد، أن الإفراط في الأكل أحد أهم السلوكيات الغذائية الخاطئة التي تؤدي لزيادة الوزن بسبب غياب الآلية الصحية المقننة لعدد الوجبات.

وقالت إن البعض يتناول وجبات متعددة جدًا قد لا تفيدهم بل تزيد من أوزانهم لكونها وجبات مليئة بالدهون والسعرات الحرارية، وتزداد المشكلة أكثر عندما يكون الفرد خاملًا ولا يمارس أي نشاط رياضي.

تجنب الإفراط في الأكل:

وأوضحت لـ “متابعات الخليج 365” أن هناك 7 نصائح تجنب الفرد زيادة الوزن وهي:

ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومقنن ، وتجنب الإفراط في الأكل إذ إن تناول أطعمة غير صحية على مدار اليوم يزيد من أعباء الوزن، فمع الوجبات الثلاثة المحددة يوميًا يمكن تناول أطعمة صحية في أوقات الفواصل مثل الفواكه والسلطات أو سندويتشات تشتمل عناصر لها قيمة غذائية.

إذ إن تناول أطعمة غير صحية على مدار اليوم يزيد من أعباء الوزن، فمع الوجبات الثلاثة المحددة يوميًا يمكن تناول أطعمة صحية في أوقات الفواصل مثل الفواكه والسلطات أو سندويتشات تشتمل عناصر لها قيمة غذائية. الحرص على ممارسة الرياضة ولو كانت خفيفة مثل المشي، فذلك يساعد في حرق الدهون والسعرات الحرارية.

تجنب مشروبات الكافيين والمشروبات الغازية، والحرص على تناول الماء والعصائر الطازجة.

الحرص على تناول وجبة الفطور الصباحي، إذ إن تناول هذه الوجبة يحد من كمية الطعام في الوجبات اللاحقة، ويعود بسبب قدرة بعض الأغذية على تعزيز مستوى الطاقة في الجسم طوال اليوم.

تجنب الإجهاد والتوتر:

ولفتت إلى أن من النصائح التي تجنب الفرد زيادة الوزن هي:

النوم الصحي، فمعظم الناس الذين يواجهون صعوبة في النوم يعانون من اضطرابات الأكل، إذ يؤدي عدم الحصول على ساعات كافية من النوم إلى إفراز الجسم كميات كبيرة من هرمون الجوع.

تجنب تناول الطعام من المطاعم الخارجية قدر الإمكان، وخصوصًا الوجبات السريعة التي تحتوي على كمية عالية من الدهون والسعرات الحرارية، فالاعتماد على هذه الوجبات يزيد الوزن.

تجنب الإجهاد والتوتر والقلق، لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول بالجسم، والذي يؤثر على حرق الدهون بالجسم، وهذا يجعل من مسببات زيادة الوزن السريع، كما أن ارتفاع نسبة هذا الهرمون يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول السكريات التي تسبب زيادة الوزن.

الحد من الأملاح والسكريات:

ودعت الدكتورة رانية إلى ضرورة الحد الإفراط في الأكل والحد من تناول الأملاح والسكريات لأن كل منهما يعيق عملية التمثيل الغذائي والحرق بالجسم، كما أن الأملاح تسبب احتباس السوائل بالجسم وانتفاخه بصورة ملحوظة، وبجانب ذلك تجنب تناول الطعام عند مشاهدة التلفزيون، فتناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز أو الجلوس على الحاسب الآلي يجعل الفرد يتناول كمية كبيرة من الطعام دون الشعور به وهذا ما يسبب زيادة الوزن.

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