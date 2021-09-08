الكلية التطبيقية في جامعة الملك خالد تستقبل الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365 - واس

أنهت جامعة الملك خالد تنفيذ مشروع تحويل كليات المجتمع التابعة لها إلى كلية تطبيقية، بعد عدد من الإجراءات التي اعتمدتها الجامعة بناء على ما صدر في هذا الشأن من مجلس شؤون الجامعات.

رفع مستوى منظومة التعليم

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن التحويل يأتي في إطار العمل على الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 واستجابة لسعي وزارة التعليم إلى رفع مستوى منظومة التعليم والتدريب على النحو الذي يحقق الأهداف.

من جهته أوضح وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن مشروع التحويل أسفر عن وجود كلية تطبيقية في خميس مشيط تضم شطرين للطلاب والطالبات، وتتبعها ثلاثة فروع: في أبها (للطالبات)، وفي محافظة محايل عسير (للطلاب والطالبات)، وفي رجال ألمع (للطالبات).

برامج الكلية التطبيقية في جامعة الملك خالد

من جانبه أوضح أمين اللجنة الإشرافية على الكلية التطبيقية الدكتور أحمد عسيري أن الجامعة اعتمدت خمسة برامج تطبيقية ضمن خطتها التنفيذية للتحويل تشمل برنامج إدارة الأعمال، وبرنامج المحاسبة، وبرنامج التسويق، وبرنامج نظم المعلومات، وبرنامج برمجة الويب والجوال، موضحًا أن قبول الطلاب والطالبات للفصل الأول من هذا العام الجامعي 1443 تم على ثلاثة برامج هي: إدارة الأعمال، والمحاسبة، ونظم المعلومات، كما ستجري الدراسة على نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

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