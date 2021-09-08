، "نيوزويك": السلطات الإماراتية تلقي القبض على مجموعة أمريكيين بحوزتهم أسلحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لدى محاولتهم التوجه إلى أفغانستان عبر دبي

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن السلطات الإماراتية ألقت القبض مؤخراً على مجموعة من المواطنين الأمريكيين كانت بحوزتهم أسلحة، لدى محاولتهم التوجه إلى أفغانستان عبر دبي.

"نيوزويك" نقلت عن برقية صادرة من الخارجية الأمريكية، تأكيدها أن هؤلاء الأمريكيين اعتقلوا في مطار دبي في 31 أغسطس الماضي، وتم إطلاق سراحهم بكفالة لاحقاً.

البرقية تنص على أن هؤلاء الأمريكيين "وصلوا إلى دبي على متن طائرة خاصة، وكانت بحوزتهم أسلحة"، ويعتقد أنهم "كانوا يعتزمون المساعدة في جهود الإجلاء من أفغانستان، لكن لم تكن لديهم خطوط سفر موافق عليها".

البرقية ذكرت أن القنصلية العامة الأمريكية في دبي لا تزال على تواصل مع السلطات المحلية؛ بغية احتواء هذه المشكلة.