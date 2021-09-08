، "الشرعية" تقضي على 60 متمرداً حوثياً خلال معارك ضارية في مأرب ،

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قُتِل 60 متمرداً حوثياً بنيران الجيش الوطني اليمني، في معارك ضارية حول مدينة مأرب الاستراتيجية في شمال اليمن، بحسب ما أفاد مصدر عسكري، اليوم (الأربعاء).
وأوضح المصدر أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 60 من المتمردين الحوثيين وجرح العشرات، في غارات جوية للتحالف العربي شُنت غالبيتها في 24 ساعة الماضية، وسقوط 18 قتيلا من الجيش الوطني، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أن المتمردين الحوثيين شنوا هجمات متزامنة أمس واستمرت حتى فجر اليوم، لكن الجيش الوطني اليمني تمكن من صد هذه الهجمات.
من جهتهم، ذكر المتمردون الحوثيون الموالون لإيران عبر قناة "المسيرة" التابعة لهم أنهم تعرضوا لـ30 غارة جوية في محافظة مأرب.
"الشرعية" تقضي على 60 متمرداً حوثياً خلال معارك ضارية في مأربصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-08
قُتِل 60 متمرداً حوثياً بنيران الجيش الوطني اليمني، في معارك ضارية حول مدينة مأرب الاستراتيجية في شمال اليمن، بحسب ما أفاد مصدر عسكري، اليوم (الأربعاء).
وأوضح المصدر أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 60 من المتمردين الحوثيين وجرح العشرات، في غارات جوية للتحالف العربي شُنت غالبيتها في 24 ساعة الماضية، وسقوط 18 قتيلا من الجيش الوطني، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أن المتمردين الحوثيين شنوا هجمات متزامنة أمس واستمرت حتى فجر اليوم، لكن الجيش الوطني اليمني تمكن من صد هذه الهجمات.
من جهتهم، ذكر المتمردون الحوثيون الموالون لإيران عبر قناة "المسيرة" التابعة لهم أنهم تعرضوا لـ30 غارة جوية في محافظة مأرب.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
03:34 PM
"التحالف" شنّ 30 غارة على مواقع المليشيا
قُتِل 60 متمرداً حوثياً بنيران الجيش الوطني اليمني، في معارك ضارية حول مدينة مأرب الاستراتيجية في شمال اليمن، بحسب ما أفاد مصدر عسكري، اليوم (الأربعاء).
وأوضح المصدر أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 60 من المتمردين الحوثيين وجرح العشرات، في غارات جوية للتحالف العربي شُنت غالبيتها في 24 ساعة الماضية، وسقوط 18 قتيلا من الجيش الوطني، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أن المتمردين الحوثيين شنوا هجمات متزامنة أمس واستمرت حتى فجر اليوم، لكن الجيش الوطني اليمني تمكن من صد هذه الهجمات.
من جهتهم، ذكر المتمردون الحوثيون الموالون لإيران عبر قناة "المسيرة" التابعة لهم أنهم تعرضوا لـ30 غارة جوية في محافظة مأرب.
، "الشرعية" تقضي على 60 متمرداً حوثياً خلال معارك ضارية في مأرب ،
المصدر : الخليج 365
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