، "إسرائيل" تغطي على فشلها الأمني باعتقال أبناء عائلات الأسرى الفارين من سجن جلبوع ،

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اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدداً من أبناء عائلات الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع الاثنين الماضي، في محاولة للتغطية على عجزها وفشلها الأمني في القبض عليهم، بعد فضيحة هربهم.
وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية في جنين، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدات عرابة ويعبد في الساعات الأولى من فجر اليوم، واعتقلت عدداً من أبناء عائلات الأسيرين الفارين محمد العارضة ومحمود العارضة وعائلة الأسير مناضل نفيعات، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضافت أن ذوي الأسرى الذين اعتقلتهم "إسرائيل" هم: الدكتور نضال العارضة، ورداد العارضة، ومحمد العارضة، وباسم العارضة ويعقوب نفيعات.
ويشنّ جيش الاحتلال حملة بحث واسعة عن الأسرى الستة، الذين فروا من سجن جلبوع، وشملت الحملة استخدام الطائرات المروحية والمسيرة وكلاب الأثر والحواجز العسكرية وغيرها.
"إسرائيل" تغطي على فشلها الأمني باعتقال أبناء عائلات الأسرى الفارين من سجن جلبوعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-08
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدداً من أبناء عائلات الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع الاثنين الماضي، في محاولة للتغطية على عجزها وفشلها الأمني في القبض عليهم، بعد فضيحة هربهم.
وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية في جنين، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدات عرابة ويعبد في الساعات الأولى من فجر اليوم، واعتقلت عدداً من أبناء عائلات الأسيرين الفارين محمد العارضة ومحمود العارضة وعائلة الأسير مناضل نفيعات، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضافت أن ذوي الأسرى الذين اعتقلتهم "إسرائيل" هم: الدكتور نضال العارضة، ورداد العارضة، ومحمد العارضة، وباسم العارضة ويعقوب نفيعات.
ويشنّ جيش الاحتلال حملة بحث واسعة عن الأسرى الستة، الذين فروا من سجن جلبوع، وشملت الحملة استخدام الطائرات المروحية والمسيرة وكلاب الأثر والحواجز العسكرية وغيرها.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
03:15 PM
اقتحمت بيوتهم بقوات كبيرة فجراً
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدداً من أبناء عائلات الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع الاثنين الماضي، في محاولة للتغطية على عجزها وفشلها الأمني في القبض عليهم، بعد فضيحة هربهم.
وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية في جنين، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدات عرابة ويعبد في الساعات الأولى من فجر اليوم، واعتقلت عدداً من أبناء عائلات الأسيرين الفارين محمد العارضة ومحمود العارضة وعائلة الأسير مناضل نفيعات، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضافت أن ذوي الأسرى الذين اعتقلتهم "إسرائيل" هم: الدكتور نضال العارضة، ورداد العارضة، ومحمد العارضة، وباسم العارضة ويعقوب نفيعات.
ويشنّ جيش الاحتلال حملة بحث واسعة عن الأسرى الستة، الذين فروا من سجن جلبوع، وشملت الحملة استخدام الطائرات المروحية والمسيرة وكلاب الأثر والحواجز العسكرية وغيرها.
، "إسرائيل" تغطي على فشلها الأمني باعتقال أبناء عائلات الأسرى الفارين من سجن جلبوع ،
المصدر : الخليج 365
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