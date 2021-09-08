- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أجرى مستشفى خميس مشيط العام، خلال النصف الأول لعام (2021م)، ما يقارب (244555) فحصًا مخبريًا.
كما بلغ عدد مراجعي مختبر المستشفى (41716) مستفيدًا، وعدد المتبرعين بالدم (1320) متبرعًا، وقام قسم الأشعة بعمل (66000) فحص خلال الفترة نفسها.
وأوضحت "صحة عسير" أن المستشفى نفذ عبر فريق الطب المنزلي (946) زيارة للمرضى، إضافة إلى صرف (176304) وصفات طبية من قبل الصيدلية.
وقالت "صحة عسير"، إن عدد مراجعي العيادات بالمستشفى بلغ (65741) مراجعًا، وفي قسم العلاج الطبيعي بلغ عدد المستفيدين (2455) مستفيدًا من خلال (11315) جلسة علاج طبيعي، فيما تم إجراء (1514) جلسة غسيل كلوي لـ (246) مريضًا.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 06:56 PM
خلال النصف الأول من العام 2021أكثر من 244 ألف فحص مخبري بمستشفى خميس مشيط العام
أجرى مستشفى خميس مشيط العام، خلال النصف الأول لعام (2021م)، ما يقارب (244555) فحصًا مخبريًا.
كما بلغ عدد مراجعي مختبر المستشفى (41716) مستفيدًا، وعدد المتبرعين بالدم (1320) متبرعًا، وقام قسم الأشعة بعمل (66000) فحص خلال الفترة نفسها.
وأوضحت "صحة عسير" أن المستشفى نفذ عبر فريق الطب المنزلي (946) زيارة للمرضى، إضافة إلى صرف (176304) وصفات طبية من قبل الصيدلية.
وقالت "صحة عسير"، إن عدد مراجعي العيادات بالمستشفى بلغ (65741) مراجعًا، وفي قسم العلاج الطبيعي بلغ عدد المستفيدين (2455) مستفيدًا من خلال (11315) جلسة علاج طبيعي، فيما تم إجراء (1514) جلسة غسيل كلوي لـ (246) مريضًا.
، أكثر من 244 ألف فحص مخبري بمستشفى خميس مشيط العام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 244 ألف فحص مخبري بمستشفى خميس مشيط العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.