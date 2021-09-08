، "السديس" يدشن برنامج عودة الحلقات القرآنية حضوريًّا بالمسجد الحرام ،

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم؛ مبادرة "توجيه وإرشاد" بالمسجد الحرام.
وتتضمن المبادرة عدة مجالات تعنى بالاحتساب وتعظيم المسجد الحرام وأخلاقيات العمل فيه وشرف خدمته، عبر لقاءات يشارك خلالها أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء ومدرسو المسجد الحرام.
وتقام اللقاءات حضوريًّا وعن بعد عبر برنامج الزوم، وتستهدف الموظفين والموظفات العاملين في المسجد الحرام من مدنيين وعسكريين.
كما دشن الرئيس العام لشؤون الحرمين برنامج عودة الحلقات القرآنية حضوريًّا في رحاب المسجد الحرام؛ حيث أكد ضرورة الالتزام بالضوابط المعدة لاستئناف الحلقات والمتمثلة في تقليل عدد الطلاب المسموح لهم بالحضور إلى "٨" طلاب، والاكتفاء بحلقة تعليم واحدة تحقيقًا للجانب الاحترازي والوقائي، والالتزام بالموقع المخصص للحلقة في توسعة الملك فهد الدور العلوي أمام سلم الشبيكة.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 06:54 PM
أطلق مبادرة "توجيه وإرشاد" وتتضمن عدة مجالات تعنى بالاحتساب وتعظيم الحرم"السديس" يدشن برنامج عودة الحلقات القرآنية حضوريًّا بالمسجد الحرام
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم؛ مبادرة "توجيه وإرشاد" بالمسجد الحرام.
وتتضمن المبادرة عدة مجالات تعنى بالاحتساب وتعظيم المسجد الحرام وأخلاقيات العمل فيه وشرف خدمته، عبر لقاءات يشارك خلالها أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء ومدرسو المسجد الحرام.
وتقام اللقاءات حضوريًّا وعن بعد عبر برنامج الزوم، وتستهدف الموظفين والموظفات العاملين في المسجد الحرام من مدنيين وعسكريين.
كما دشن الرئيس العام لشؤون الحرمين برنامج عودة الحلقات القرآنية حضوريًّا في رحاب المسجد الحرام؛ حيث أكد ضرورة الالتزام بالضوابط المعدة لاستئناف الحلقات والمتمثلة في تقليل عدد الطلاب المسموح لهم بالحضور إلى "٨" طلاب، والاكتفاء بحلقة تعليم واحدة تحقيقًا للجانب الاحترازي والوقائي، والالتزام بالموقع المخصص للحلقة في توسعة الملك فهد الدور العلوي أمام سلم الشبيكة.
، "السديس" يدشن برنامج عودة الحلقات القرآنية حضوريًّا بالمسجد الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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