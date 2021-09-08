شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين برنامج عودة الحلقات القرآنية حضورياً بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، برنامج عودة الحلقات القرآنية حضورياً في رحاب المسجد الحرام.

وأكد ضرورة الالتزام بالضوابط المعدة لاستئناف الحلقات والمتمثلة في تقليل عدد الطلاب المسموح لهم بالحضور إلى (٨) طلاب، والاكتفاء بحلقة تعليم واحدة تحقيقاً للجانب الاحترازي والوقائي، والالتزام بالموقع المخصص للحلقة في توسعة الملك فهد الدور العلوي أمام سلم الشبيكة.

وأشاد الشيخ السديس بالعمل القائم للمشرفين الميدانيين لمتابعة تنظيم الحضور في الحلقة بشكل يضمن سلامة الجميع، كما أثنى على الانضباط الملحوظ للمستفيدين من الحلقات.