سر احتياج النساء فيتامين A أكثر من الرجال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية النساء والولادة الدكتورة أريج ماجد، النساء إلى الاهتمام بتناول الأطعمة التي تشتمل على فيتامين A، إذ يشكل أهمية عند النساء أكثر من الرجال لاعتبارات مهمه منها صعوبة الحمل أو إصابة الجنين بالعيوب الخلقية، ومنع حدوث أي إجهاض- لا سمح الله- بسبب نقص الفيتامين.

فيتامين A للحوامل:

وأضافت أن الأجهزة التناسلية للمرأة تعمل بشكل أفضل في حالة استهلاك هذا العنصر، ولذلك على الحوامل إدراجه ضمن نظامهن الغذائي، فأحيانًا يرتبط فقدان الحمل بنقصه، بينما تشمل الأعراض الأخرى الرجال والنساء وهي تأخر التئام الجروح، التعرض للعمى الليلي أو صعوبة الرؤية ليلًا، جفاف العيون والبشرة والشعر، زيادة فرص الإصابة بالالتهابات والعدوى، خلل في شبكية العين، ظهور بقع بيضاء تشبه الرغوة في مناطق بياض العين، تكسّر الأظافر، واضطرابات في الغدة الدرقية، بجانب ضعف المناعة.

المصادر الغذائية للفيتامين:

وقالت لـ” متابعات الخليج 365 ” إن فيتامين A يوجد في عدة مصادر غذائية مثل الكبد وزيت كبد الحوت، اللبن، الزبدة، المشمش، الجزر، الجبن بأنواعه وصفار البيض، السبانخ، البطاطا، والكرنب، السلمون، التونة، الدجاج، الطماطم، البطاطا الحلوة، البروكلي، الفلفل الأحمر الرومي، الخس، الزعتر، اللفت الأخضر، المانجو، الخوخ، البابايا، الجريب فروت والبطيخ، كما يمكن الحصول على فيتامين A من خلال مكملات غذائية يصفها الطبيب عند الضرورة.

3 فئات أكثر احتياجًا:

وعن الأشخاص الأكثر عرضة لنقص فيتامين أ مضت قائلة:

هناك 3 فئات ربما يكونوا أكثر عرضة لنقص فيتامين أ وهم:

الأطفال ، إذ يؤدي نقص فيتامين A لديهم إلى ضعف النظر بشكل أسرع.

لديهم إلى ضعف النظر بشكل أسرع. السيدات الحوامل، إذ يحدث نقص فيتامين أ عند الحامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل وذلك عندما ترتفع الحاجة له بأعلى مستوياته من الجنين والأم.

مرضى التليف الكيسي، ويعاني معظم المصابين بالتليف الكيسي من قصور في البنكرياس، مما يزيد من خطر الإصابة بنقص فيتامين أ بسبب صعوبة امتصاص الدهون لديهم.

الجرعة الموصى بها:

واختتمت الدكتورة أريج كلامها قائلة: النظام الغذائي الصحي والمتنوع أفضل طريقة للحصول على فيتامين A وخصوصًا أن هذه المصادر تضمن للفرد أيضًا مضادات الأكسدة أفضل من المكملات.

أما الجرعة اليومية الموصى بها فهي: المواليد إلى ستة شهور هي 400 ميكروغرام، ومن سبعة شهور إلى عام 500 ميكروغرام، ومن عام إلى ثلاثة أعوام 300 ميكروغرام، ومن أربعة أعوام إلى ثمانية أعوام 400 ميكروغرام، ومن تسعة أعوام إلى ثلاثة عشر عامًا 600 ميكروغرام، ومن فوق أربعة عشر عامًا 900 ميكروغرام للذكور و700 عامًا للإناث، أما الحوامل فيحتجن 750 ميكروغرامًا، والمرضعات 1200 ميكروغرام.



شارك الخبر