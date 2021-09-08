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أكدت مصر وتركيا، اليوم الأربعاء، الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية من الجانبين لتيسير تطبيع العلاقات بينهما، وذلك في ختام جولة ثانية من المشاورات الثنائية في أنقرة.
وأوضحت وزارتا الخارجية في كلا البلدين في بيان مشترك، أن الجولة الثانية من المشاورات تناولت قضايا ثنائية، وعدداً من الموضوعات الإقليمية؛ مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.
وأضافتا أن الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات، والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تَقدُّم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 05:46 PM
وفدا البلدين ناقشا القضايا الثنائية والإقليميةمصر وتركيا تؤكدان الحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتطبيع العلاقات
أكدت مصر وتركيا، اليوم الأربعاء، الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية من الجانبين لتيسير تطبيع العلاقات بينهما، وذلك في ختام جولة ثانية من المشاورات الثنائية في أنقرة.
وأوضحت وزارتا الخارجية في كلا البلدين في بيان مشترك، أن الجولة الثانية من المشاورات تناولت قضايا ثنائية، وعدداً من الموضوعات الإقليمية؛ مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.
وأضافتا أن الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات، والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تَقدُّم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.
، مصر وتركيا تؤكدان الحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتطبيع العلاقات ،
المصدر : الخليج 365
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