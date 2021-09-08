، "رموز الثنايا" تذهب لـ4 شعارات خليجية.. في سادس أيام نهائي مهرجان ولي العهد للهجن 3 ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذهبت رموز الثنايا الأربعة التي أقيمت منافساتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن المرحلة النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، إلى 4 شعارات خليجية، حيث تناوبت الهجن القطرية والسعودية والعمانية والإماراتية، على حسم الانتصار في أشواط الرموز الأربعة التي خصصت لفئة الثنايا "بكار وقعدان"، وبمسافة 6 كيلومترات لكل شوط.

وشهد شوطا الرموز الأول والثاني منافسة ضارية وشرسة بين شعاري هجن الشحانية وهجن الأمير تركي بن محمد بن فهد، حيث حسمت هجن الشحانية الشوط الأول لمصلحتها عبر البكرة "الضعاين"، فيما حسمت هجن شعار الأمير تركي، الشوط الثاني لمصلحتها عبر القعود "سنجار"، وبفارق أجزاء من الثانية عن القعود "الكايد" لهجن الشحانية الذي حل في المركز الثاني.

وتكررت معركة فارق أجزاء الثانية في حسم نتيجة شوط الرموز الثالث، بعد أن حققت البكرة "بشاير" لعلي بن جميل الوهيبي، أول الرموز للهجن العمانية، وبفارق أجزاء من الثانية عن البكرتين "الشهامة" و"شديدة"، اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث.

وفي الشوط الرابع من أشواط الرموز، نجح القعود "نسناس" لمالكه أحمد بن مطر الخيلي في تحقيق أول الرموز للهجن الإماراتية، بعد أن حسم نتيجة الشوط لمصلحته، ووصل إلى خط النهاية أولًا، وبفارق عدة أمتار عن القعود "الهلالي"، الذي حل في المركز الثاني.

وشهدت منافسات اليوم الأربعاء إقامة 28 شوطًا مخصصة لفئة الثنايا "بكار وقعدان" على فترتين، صباحية بـ 16 شوطًا، وبمشاركة 415 مطية، ومسائية بـ 12 شوطًا، وبمشاركة 246 مطية، فيما تمتد مسافة كل شوط لـ 6 كيلومترات.

وفي أبرز نتائج أشواط الفترة الصباحية، عزز مالك الهجن عاطف بن عطية القرشي، حظوظه في صدارة ترتيب نقاط جائزة سيف ولي العهد للنقاط، بعد فوز البكرة "مزاحة" في الشوط الخامس عشر، فيما حققت البكرة "إنتاج" لمالكها إبراهيم عواد بن شامان، أفضل توقيت في أشواط الفترة الصباحية، بعد أن أكملت مسافة الشوط الأول في 9 دقائق و23 ثانية.