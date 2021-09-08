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"الجبير" يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 05:21 PM

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

"الجبير" يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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، "الجبير" يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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