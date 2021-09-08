، البرتغالي "كيروش" مديرًا فنيًّا للمنتخب "المصري".. خلفًا لـ"البدري" ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
محمد بن مسعود - الدمام - قرّر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًّا للمنتخب الأول، لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادمة بقطر 2022.
ويتكوّن الجهاز الفني من: كيروش، ومدرب عام هو ضياء السيد، ومدرب مساعد محمد شوقي، ومدرب حراس مرمى عصام الحضري.
وكان الاتحاد المصري قد قرر إقالة حسام البدري المدرب السابق عقب التعادل مع الغابون بهدف لكل فريق.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 05:08 PMالبرتغالي "كيروش" مديرًا فنيًّا للمنتخب "المصري".. خلفًا لـ"البدري"
قرّر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًّا للمنتخب الأول، لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادمة بقطر 2022.
ويتكوّن الجهاز الفني من: كيروش، ومدرب عام هو ضياء السيد، ومدرب مساعد محمد شوقي، ومدرب حراس مرمى عصام الحضري.
وكان الاتحاد المصري قد قرر إقالة حسام البدري المدرب السابق عقب التعادل مع الغابون بهدف لكل فريق.
، البرتغالي "كيروش" مديرًا فنيًّا للمنتخب "المصري".. خلفًا لـ"البدري" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر البرتغالي "كيروش" مديرًا فنيًّا للمنتخب "المصري".. خلفًا لـ"البدري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.