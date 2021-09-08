شكرا لمتابعة خبر عن "مستثمر": نسبة النجاح في مشاريع قطاع المطاعم 20% فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عبدالعزيز السلام، مستثمر في قطاع المطاعم والمقاهي، أن نسبة النجاح في قطاع المقاهي والمطاعم 20% فكثير من المستثمرين لم يستمرو لأكثر من 6 أشهر.

وقال "عبدالعزيز": "نسبة النجاح في المطاعم منخفضة جدًا في الخمس سنوات الأولى ليبقى 20% فقط لتستمرعلى طول واللي يعدي 10 السنوات الأولى في الغالب ما يفشل"، وفقًا لـ "الإخبارية".

وأضاف: "خلال سنة وأول فترة يمكن أن يفشل المطاعم وتكون المشكلة لها أسباب كثيرة بسبب عدم الدراسة الجيدة وأعتقد أن الغالب يقلد ولا يعرف يكون متميز".

واستكمل المستثمر حديثه عن مشاريع المطاعم والمقاهي قائلاً: "لم نصل إلى 50% من مستهدفات الرؤية في عدد المطاعم والمقاهي، وكل شئ اتغير وكل فترة تجد أعداد كبيرة منها والحل في التميز ويكون شئ مختلف عن الآخرين".