شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. موجة غبار تتسبب في إغلاق طريق "الأحساء _ الدمام" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، موجة غبار تتسبب في إغلاق طريق "الأحساء _ الدمام"، حيث أدى الغبار إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية.

وكان مركز الأرصاد توقع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

فيما يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.