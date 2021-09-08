شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الأربعاء، موضحا أن درجة الحرارة في ينبع 48، بينما الأحساء 45.3.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن درجة الحرارة في القيصومة وحفر الباطن وصلت إلى 44.7، والدمام بلغت 44.4، مبينا أن الرياض والخرج والمدينة المنورة درجة الحرارة سجلت 44، بينما في القصيم والعلا ورفحاء 42.

وكان مركز الأرصاد توقع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، فيما يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.