شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يحصل على "مكافأة" و"سجن" بسبب تقديمه لبلاغ عن قضية فساد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد المواطن وبران آل كليب، قصة تقدمه ببلاغ إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والذي حصل بموجبه على مكافأة، رغم حكم صدر بحقه بالسجن أثناء تتبعه إحدى القضايا دون علمه بالإجراءات النظامية.

وأوضح المواطن، أن تفاصيل البلاغ تعود إلى وقائع مدعومة بالمستندات، تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، تتضمن حصول نجل أحد عمداء إحدى الجامعات على وظيفة؛ حيث جمع المعلومات المتداولة والوثائق وتقدم بها إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ووجد لدى أعضائها تجاوبًا.

وقال وبران آل كليب، أنه ارتكب خطأ أثناء ذلك وهو تداوله "هاشتاج" المتعلق بالقضية، ونشره اسما لم يكن لشخص مدان، مضيفًا: "نشرت اسم أحد العمداء بالجامعة ولم أكن ملمًّا بخطأ التشهير، فرفع صاحب الشأن قضية وصدر حكم على بالسجن؛ لأنني أخطأت" .

وأضاف المواطن: "قدمت بلاغًا وبعد 8 شهور تواصلت معي الهيئة وأبلغوني بإيداع مكافأة وتلقيت رسالة بإحالة البلاغ كاملًا إلى جهات التحقيق، مطالبًا جميع المواطنين بالمشاركة بتقديم بلاغات بشأن أي وقائع مماثلة"، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية".