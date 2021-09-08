شكرا لمتابعة خبر عن اجتماع تنسيقي للتعاون في الدورات الدورات التدريبية بين الهلال الأحمر ومركز الاعمال بمعهد الإدارة بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عقد مسئولـي بعض الإدارات بـهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة اجتماع تنسيقي مع المسئولين في مركز الاعمال بمــــعهــــــــد الإدارة بجدة وذلك بــمـقر الـمعهد حيث تم استعراض ما يقدمه المعهد من برامج ودورات وخدمات وانشطة تدريبية والتي تعود بالفائدة والنفع على موظفي هيئة الهلال الأحمر السعودي ، كذلك تم مناقشة ابرز الخدمات المجتمعية التى يقدمها الهلال الاحمر السعودي في سبيل التوعية بالاسعافات الاولية وسبل تفعيل المحاضرات التفاعليه على منصات التدريب الالكترونية في كلاً من معهد الادارة والهلال الاحمر ، بعد ذلك جرى منــــــــــــاقـــــشة سبل التعاون بين المعهد والهيئة بهدف الاستفادة من ما يقدمه المعهد بشكل عام ومركز الأعمال بشكل خاص وما تقدمه الهيئة ، وفي ختام الزيارة تم التـجول في ردهات المعــهــــــد والاطـــــــــلاع على الفـــصول التدريبية والقاعات والمكتبة والمرافق التابعة للمركز .