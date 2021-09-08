لأول مرة.. «صحّة جدّة» تعلن بدء استخدام جهاز عالمي لتغيير الدم للأطفال

الرياض - محمد عبدالله - بدأ مستشفى شرق جدّة في استخدام جهاز «Spectra Optia» العلاجيّ، حيث يعمل على فصل ونقل مكوّنات الدم، ويتمّ استخدامه للأطفال لأوّل مرّة على مستوى مستشفيات المحافظة، وذلك بالتعاون بين أقسام أمراض دم الأطفال، والمختبر، والأشعة التداخليّة.

وبينت صحّة جدّة أنّ الجهاز يعدّ من أكثر أجهزة نقل الدم العلاجيّة تطوّراً في العالم، حيث يستخدم للأطفال والكبار المصابين بالأنيميا المنجليّة ممّن يحتاجون إلى تغيير الدم بشكل دوريّ، بالإضافة إلى استخداماته في أمراض الدم المختلفة.

وأشارت إلى أنّ الجهاز يقوم بتغيير الدم بشكل آمن وبطريقة مريحة للمريض، ولا يحتاج المريض للتنويم المسبق، ويمكنه الخروج في نفس اليوم، حيث تستغرق عمليّة تغيير الدم أقلّ من ساعتين، وتوفّر للمرضى الراحة والسلامة أثناء تغيير الدم.

وأضافت أنّ جهاز «Spectra Optia» يوفّر معايير خاصّة لرعاية طبّيّة متميّزة في مجال النقل العلاجيّ لمكوّنات الدم إلى الشخص المريض، وله استخدامات متعدّدة تمتدّ لعلاج الأمراض المناعيّة، لافتة الانتباه إلى أنّه تمّ إجراء 6 حالات خلال الأسبوع الماضي وخرج جميع المرضى في نفس اليوم وهم يتمتّعون بصحّة جيّدة وبدون مضاعفات.

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