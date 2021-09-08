شرطة الرياض تضبط قائد مركبة أطلق النار على عامل بمحطة وقود

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة الرياض القبض على شخص أطلق النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما، نتج عن ذلك إصابة العامل وحالته مستقرة وفق قوله.

وأشار إلى أنه جرى إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى دائرة النيابة العامة.

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة لقائد مركبة يطلق النار على عامل داخل إحدى محطات الوقود.

وأظهر الفيديو المتداول مركبة من نوع «جيب شاص» تتوقف في محطة وقود ويترجل منها أحد الأشخاص ليحاول الاعتداء على عامل المحطة قبل أن تتطور المشادة بينهما إلى مشاجرة بالأيدي حتى قام قائد المركبة بشكل مفاجئ بإطلاق النار على ساق العامل وفر هاربًا من المحطة.