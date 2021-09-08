في 8 خطوات عبر «أبشر».. كيفية إصدار وتجديد جوازات السفر لمن دون 15 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار وتجديد جواز السفر من خلال منصة "أبشر"، لمن هم دون الـ15 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي لـ"الجوازات السعودية"، مقطع فيديو قصيرًا يشرح خلاله خطوات إصدار أو تجديد الجواز عبر "أبشر"، باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة "أبشر".

2- الذهاب إلى القائمة الرئيسية "الخدمات الإلكترونية" واختيار خدمات أفراد الأسرة.

3- اختيار تجديد جواز السفر السعودي.

4- تحديد الفرد المراد تجديد جوازه من قائمة أفراد الأسرة.

5- تظهر معلومات فرد الأسرة للتأكد من بياناته.

6- الضغط على التالي بعد تحديد مدينة وفرع الجوازات لاستلام الجواز.

7- رفع صورة حديثة وفقا للشروط الموضحة في المنصة.

8- الموافقة على الإقرارات والضغط على تأكيد لتنفيذ الخدمة.

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